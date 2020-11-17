أمريكا تتوعد تركيا بعقوبات اقتصادية فضلا عن حرمانها من المقاتلة إف 35

"لقد حذرتهم على انفراد.. وها أنا أكرر التحذير هنا علنا"، بهذه العبارة رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تساؤلات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول رد الفعل الأمريكي إذا أصرت تركيا على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400"، مشيرا إلى أن أنقرة ستُحرم من طائرات إف 35، كما ترك الباب مفتوحا للمزيد من العقوبات.

وفي رد على تساؤل السيناتور كريس فان هولين، حول ما إذا كانت صفقة شراء المنظومة الروسية من شأنها إخضاع تركيا لقانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، رد بومبيو باقتضاب: "نعم"، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات هو قانون اتحادي للولايات المتحدة تم إقراره عام 2017، كرد فعل على التمدد الروسي في الخارج، بما في ذلك التوغل في أوكرانيا عام 2014 والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وبموجبه تم فرض عقوبات على الكيانات المتعاملة مع موسكو.

وبحسب موقع "بيزنس انسايدر"، حذر قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تركيا، من أن العقوبات ستكون "قاسية"، وهددوا باتخاذ المزيد من الإجراءات التشريعية.

وقالوا: "العقوبات ستؤثر بشدة على الاقتصاد التركي، وستخيف المستثمرين الأجانب وتمنع تدفقاتهم المباشرة، كما ستصيب قطاع صناعة الطيران ومعدات الدفاع في تركيا بالشلل".

ويعني حرمان أنقرة من استيراد الطائرة، حرمانها أيضا من البقاء كجزء من سلسلة تصنيع إف 35.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في نهاية مارس الماضي تشريعا يحظر نقل تكنولوجيا إف 35 إلى تركيا حتى تتأكد الولايات المتحدة من أن أنقرة ستتراجع عن استلام نظام الدفاع الجوي الروسي.