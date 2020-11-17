تعرف على العلاقة الخبيثة التي تجمع اخوان العراق بايران

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

كشف مراقبون بأن هناك علاقة وطيدة نشأت بين جماعة الإخوان بالعراق وإيران فالعلاقة بين طهران والجماعة انطلقت منذ سنوات طويلة.



وأوضح المراقبون بأن العلاقات بين نظام طهران والجماعة ممتد منذ سبعينيات القرن الماضي وطيلة السنوات الأخيرة كانت العلاقة متأرجحة إلا أنها لم تنقطع ، وفي 2020 تحول إخوان العراق مجرد أداة في يد إيران.

كما أكدت بأن بدأت الجماعة في تنفيذ المخططات التي تأمر بها طهران ببلادهم وتخلت عن مساندة الفصائل السنية من أجل دعم الشيعة المقربين لإيران وهناك علاقة صداقة قوية حاليا بين قادة الجماعة بالعراق والخميني والهدف من العلاقات المتبادلة هي تلقي الدعم والتمويل من إيران أما إيران فتريد السيطرة على العراق من خلال الجماعة..