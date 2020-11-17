باباجان يتوقع قيام أردوغان بتعطيل الدستور وتعليق أحكامه المتعلقة بالانتخابات

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

توقع المعارض التركي البارز علي باباجان، قيام رجب طيب أردوغان بتعطيل الدستور وتعليق أحكامه المتعلقة بالانتخابات.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مشاركته في مقابلة على إحدى قنوات التلفزة المحلية، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وفقا"العين الإخبارية" .

وقال على باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، إن "الديمقراطية في تركيا مريضة للغاية، لكنها لا تزال تتنفس، فهي لم تمت، لذلك من المحتمل أن يزداد هذا المريض سوءًا. لأنك عندما تتجاهل المحكمة الدستورية، وتتجاهل الدستور نفسه، فأنت لم تعد في دولة قانون".

وأضاف قائلا "في النهاية، الانتخابات مطلوبة أيضًا بموجب القانون والدستور، ومن ثم عندما تبدأ بتجاهل الدستور، فإن أحكامه المتعلقة بالانتخابات وإرادة الشعب، والديمقراطية قد يتم تعليقها في يوم من الأيام”.

وشدد باباجان على أن "نظام أردوغان أصبح سلطويا بشكل متزايد، ولا يمكنه أن ينتج الرفاهية للشعب، فليس من الممكن تحقيق نتائج إيجابية من خلاله".

في سياق آخر انتقد رئيس باباجان رد فعل الحكومة، وموقفها تجاه المواطنين المتضررين من الزلازل، الذين خسروا مساكنهم، واتهمها بتجاهلهم وعدم الالتزام بالقانون.

وأشار إلى الزلزال الذي ضرب مدينة آلازيغ منذ 10 شهور، ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعد انتقال المواطنين الذين خسروا بيوتهم إلى مساكن دائمة.

وكانت مدينة ألازيغ التركية قد تعرضت إلى زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في يناير/كانون ثانٍ الماضي، وأسفر عن دمار عشرات المباني، فضلًا عن عشرات الضحايا.

كما اتهم باباجان الحكومة بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضاف قائلا "هناك ما لا يقل عن 30- 40 ألف حالة إصابة بالفيروس، لكن الأرقام المعلنة غير ذلك"، مطالبًا وزارة الصحة التركية بـ"الشفافية"