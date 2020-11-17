شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تنفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الثلاثاء إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

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