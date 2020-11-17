شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تختار ثالث رئيس لها في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وفاز ساجاستي (76 عاما) المنتمي لحزب مورادو الوسطي بعدد كاف من الأصوات لرئاسة الكونجرس، مما يعني أنه سيتولى بموجب الدستور رئاسة بيرو قبل الانتخابات التي تجرى في أبريل.
وسيكون ساجاستي ثالث رئيس لبيرو في أسبوع بعد استقالة الزعيم المؤقت مانويل ميرينو يوم الأحد بعد خمسة أيام من أداء اليمين الدستورية عقب الإطاحة بسلفه مارتن فيزكارا.
وأثارت الإطاحة بفيزكارا احتجاجات استمرت لأيام وأدت إلى مقتل شخصين. وكان فيزكارا الذي يحظى بشعبية لدى الكثيرين قد أثار غضب أعضاء الكونجرس بإجراءات لمكافحة الفساد ومحاولات تقليص الحصانة البرلمانية.
وقال ساجاستي في نبرة حزينة "اليوم ليس يوم احتفال... لا يمكننا إعادتهما إلى الحياة، لكن يمكننا اتخاذ إجراءات من الكونجرس والسلطة التنفيذية حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".
ويواجه ساجاستي، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي ومهندس، تحديا كبيرا لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم. وتضررت البلاد بشدة بالفعل من فيروس كورونا وتتجه لأسوأ انكماش اقتصادي منذ 100 عام.
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