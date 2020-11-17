شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار أيوتا يبدأ باجتياح نيكاراغوا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أيوتا، المصنّف إعصاراً من الفئة الخامسة القصوى، مساء امس الإثنين باجتياح الساحل الشمالي لنيكاراغوا المطلّ على البحر الكاريبي، ترافقه رياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف ، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الأرصاد الجوية.

وقال مارسيو باكا، مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد "إنيتير" خلال مؤتمر صحافي إنّ عين الإعصار "تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر" الواقع على بعد 40 كلم من مدينة بيلوي الساحلية.