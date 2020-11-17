أسعار النفط ترتفع بدعم من أحدث تقدم في لقاح كوفيد-19

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات أكثر ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة عندما قالت شركة مودرنا إن لقاحها التجريبي أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بكوفيد-19.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر كانون الأول 31 سنتا، لتبلغ عند التسوية 41.65 دولار للبرميل.
ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما يثير آمالا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر تشرين الأول.
وسجل الخام الأمريكي وخام برنت كلاهما مكاسب بأكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي بدعم من آمال لقاح مضاد لفيروس كورونا وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيبقون على تخفيضات الإنتاج العام القادم لدعم الأسعار.
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