أسعار النفط ترتفع بدعم من أحدث تقدم في لقاح كوفيد-19

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير كانون الثاني جلسة التداول مرتفعة 40 سنتا، لتسجل عند التسوية 44.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:20 بعد أن قفزت في وقت سابق أكثر من يوم امس الاثنين أربعة بالمئة.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر كانون الأول 31 سنتا، لتبلغ عند التسوية 41.65 دولار للبرميل.

ويأتي إعلان مودرنا بعد أن قالت فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة، وهو ما يثير آمالا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي قد يمكن تقليصها.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات تظهر أن مصافي التكرير في الصين قامت بمعالجة مستويات يومية قياسية من الخام في أكتوبر تشرين الأول.

