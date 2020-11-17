 النزاهة تحبط محاولة بيع عقار تعود ملكيته للدولة في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق نينوى من إحباط محاولة بيع عقار تعود ملكيته لوزارة المالية، مُبيِّنةً أن المتهم المضبوط استخدم مستمسكاتٍ مُزوَّرة في العمليَّـة.
وأضافت أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المديريَّة من ضبط محاسبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري بالمحافظة بتهمة الرشوة، وبعد التدقيق والمطابقة مع مبالغ الوصولات المُقيَّدة والمُتسلَّمة من قبله عن رسوم المعاملات العائدة للمديريَّة، تبيَّن وجود زيادةٍ في تلك المبالغ".
وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المواد (456،298،289 - 307) من قانون العقوبات".
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