طائرات 'اف 16' العراقية تستهدف مضافة لـ'داعش' في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن استهداف طائرات "أف 16" العراقية، مضافة لتنظيم "داعش" في خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 نفذت فجر اليوم، ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى".





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