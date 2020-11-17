مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة - ميسان وزارة الداخلية - مديرية شرطة وزارة الداخلية - قيادة شرطة محافظة بغداد - مديرية الشؤون الادارية والمالية - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ- مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد- مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب- مديرية الدفاع المدني- بابل- مديرية الدفاع المدني –المقر، - مديرية شرطة الطاقة- قيادة قوات حرس الحدود".



وأضاف أنه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم في شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة".



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