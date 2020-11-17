ثنائي النوارس ينتصران على كورونا

2020-11-17 | 07:05
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اعلن نادي الزوراء الرياضي، تماثل ثنائي الفريق للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال عضو الهيئة الادارية في النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي، انتصرا على فيروس كورونا بعد ظهور نتائج المسحة سلبية".
واوضح بالقول، أن "عبد الزهرة وعلي، سيعاودان تدريباتهم مع الفريق بعد مباراة الكأس امام جنائن بابل، حيث سيغيبان عن اللقاء اليوم الاربعاء".
وتأكد اصابة اللاعبين بالفيروس خلال الفحوص التي اجريت بمعسكر المنتخب الوطني قبل المغادرة الى الامارات.
واوضح بالقول، أن "عبد الزهرة وعلي، سيعاودان تدريباتهم مع الفريق بعد مباراة الكأس امام جنائن بابل، حيث سيغيبان عن اللقاء اليوم الاربعاء".
وتأكد اصابة اللاعبين بالفيروس خلال الفحوص التي اجريت بمعسكر المنتخب الوطني قبل المغادرة الى الامارات.
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