دبلوماسي بريطاني "بطل" يقفز في النهر لإنقاذ طالبة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظي دبلوماسي بريطاني بإشادة واسعة في الصين ووصف بـ"البطل"، الثلاثاء، بعدما أنقذ طالبة من الغرق غربي البلاد.
وكان ستيفن إليسون، القنصل العام البريطاني في تشونج تشينج، في زيارة لبلدة تشونج شان يوم السبت عندما سمع صيحات من حشد من الأشخاص تجمع بالقرب من النهر، بحسب بيان نشرته السفارة البريطانية في الصين على موقع "وي تشات".
وشاهد إليسون امرأة سقطت في نهر بجنوب غربي الصين، وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية إليسون وهو يخلع حذاءه ويقفز في المياه وهو بكامل ملابسه.
ويظهر الدبلوماسي وهو يقترب من المرأة ويسبح بها باتجاه الشاطئ.
وقال إليسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن المرأة، وهي طالبة، تعافت سريعا ودعته لتناول الطعام معا.
ولقي هذا الموضع مشاهدات من نحو 170 مليون شخص وأكثر من 12 ألف تعليق على موقع التدوينات القصيرة "ويبو"، وأشاد بعض من قاموا بالتعليق بإليسون واعتبروه بطلا.
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