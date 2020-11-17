إثيوبيا تبدأ الحسم.. عمليات جوية خارج عاصمة "تجراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا إن قوات الدفاع الوطني نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تجراي وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

وجاء ذلك بعد قليل من تصريحات آبي أحمد والتي أعلن فيها انتهاء المهلة التي منحها للقوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي.

وأضاف أن الجيش الإثيوبي سيبدأ في حسم العمليات العسكرية لإنفاذ سيادة القانون في الإقليم خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد دعا الجمعة الماضية قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".

مراقبون قالوا إن دعوة آبي أحمد، تعتبر إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد جبهة تحرير تجراي، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وأمس الإثنين، اعتبر المجلس الفيدرالي الإثيوبي (الغرفة الثانية للبرلمان) أن أي جلوس للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي "سيكون بمثابة تقصير" من جانب الحكومة الفيدرالية في واجبها الدستوري لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.