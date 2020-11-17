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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسامة النجيفي.. أداة تركية لتقسيم العراق ونشر الفوضى والخراب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يعمل السياسي العراقي أسامة النجيفي في السر وبالتنسيق مع تركيا على ترسيخ ولاية الموصل ليصبح آل النجيفي هم ولاة الموصل.
كما أن أسامة النجيفي، عراقي عرف ظاهريا بأنه غامض في علاقاته الخارجية؛ لكنه في الحقيقة يعمل على تمثيل الأجندات التركية – القطرية، وبحسب إعلاميين وصحفيين عراقيين، فإنه بات يقود ذلك المحور.
واستمر وتطور ارتباط الموصل وكركوك وضواحيهما بتركيا على مدى السنوات الماضية، وتقليدا لارتباط أربيل بإسرائيل وتركيا، ستترسخ الموصل كولاية أو دويلة على غرار أربيل داخل الإقليم السني وتحت رعاية تركية، وهو ما يسعى إليه النجيفي.
وبحسب محللين، فإن المخطط التركي – القطري يتماشى مع الأمنيات الكردية بفرض تقسيم العراق وأضعافه وللأبد، ويخدم الأكراد لأنه سيصبح هناك عداء مستمر بين السنة والشيعة وهم عربا وهذا ما يريح الأكراد خوفا من توحدهما عربيا ضد الأكراد.
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