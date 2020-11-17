بايدن : رأيت حماسة من زعماء العالم وأنا على اتصال معهم

رد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، على مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 4 نوفمبر الجاري.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "رأيت حماسة من زعماء العالم وأنا على اتصال معهم وكلنا نعلم النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية".
وحمّل بايدن الرئيس ترامب مسئولية طرح الأسئلة والشكوك حول لقاحات فيروس كورونا، مضيفًا: "لو نسق الرئيس ترامب معنا لكانت الأمور أسهل وآمل أن يكون منفتحًا قبل 20 يناير".
ونوه بايدن إلى أن الحصول على اللقاح سيستغرق وقتًا، داعيًا إلى ضرورة ارتداء الكمامات "لأنها تنقذ الأرواح".
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