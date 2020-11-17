يستطيع «تدمير الدفاعات الصاروخية والجوية» على مسافة تصل 500 ك .. أول ظهور لصاروخ «إسكندر» الروسي في الجزائر

على خلفية جولة التصعيد الجديدة في الصحراء الغربية، نشر الجيش الجزائري تقريرا أظهر ما يعد أولى لقطات توثق لحظة استخدام قواته منظومة "إسكندر" الصاروخية روسية الصنع.

وأشارت وسائل إعلام ومراقبون عسكريون إلى أن التقرير الذي يحمل اسم "إلا أرض الجزائر" يظهر على وجه الخصوص إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي من طراز "إسكندر".

وينص التقرير على أن حدود الجزائر خط أحمر وسيادتها مبدأ مقدس، مضيفا: "الجيش مستعد وجاهز لضرب ودحر كل طامع، وكل باغ معتد..

دفاعاتنا صخرة حجر عندها كل الأطماع تنكسر، وأمننا القومي لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، بل يرتبط بحدودنا الأمنية التي تراعي التعامل مع مختلف التهديدات".

ويكمن الهدف الرئيسي لـ"إسكندر" في تدمير الدفاعات الصاروخية والجوية للعدو على مسافة تصل 500 كلم، وتصل سرعة تحليق الصاروخ إلى 2100 متر في الثانية.