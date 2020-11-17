أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن القوات الجوية الأثيوبية استهدفت مواقع بمحيط تيغراي، شمال البلاد.
وأكدت مصادر دبلوماسية وعسكرية لوكالة الأنباء، أن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مواقع في وحول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، مع استمرار الصراع المستمر منذ أسبوعين.
وأوضحت السلطات المحلية في تيغراي، أن القصف وقع في منتصف صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية الأثيوبية تقصف عدة مواقع في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.