القوات البحرية تشارك في التدريب المصرى الروسى «جسر الصداقة 3»

غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.
ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية .
ويمثل التدريب البحرى المشترك " جسر الصداقة - 3 " احد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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