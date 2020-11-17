تصريح هام من الخارجية الكويتية بشأن سد النهضة

علّقت وزارة الخارجية الكويتية على أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة.

وأوضح ناصر، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية؛ لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات: “إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصًا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط”.

وفي السياق ذاته، زعم وزير الري الإثيوبي سيليشي بيقلي، بأن بلاده "تلتزم بالحوار، وتعزيز الرؤية المشتركة في ملف سد النهضة”.

وانتهى الاجتماع، الذي عُقد في القاهرة الأسبوع الماضي، على مستوى وزراء المياه بمصر والسوادان وإثيوبيا، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، بعدم التوصل إلى اتفاق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث، على أن ترفع كلٌّ منها تقريرًا، لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل “مجريات الاجتماعات، ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عُقدا يومَي 26 يونيو 2020، و21 يوليو 2020، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.