ترامب لا يتوقف.. الرئيس الأمريكي عن الانتخابات الأخيرة وفوز بايدن: «الأكثر احتيالاً في التاريخ»

وصف الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنها "الأكثر احتيالاً في التاريخ."

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الإثنين، قال فيها: "هذه الانتخابات هي الأكثر احتيالاً في التاريخ".

وكان ترامب قد هاجم وسائل الإعلام الأمريكية لحسمها سباق الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وعبر حسابه على تويتر، غرّد ترامب متسائلاً: "لماذا تفترض Fake News Media باستمرار أن جو بايدن سيصعد إلى الرئاسة، دون السماح حتى لجانبنا بإظهار مدى سوء تحطيم وانتهاك دستورنا الأمريكى العظيم فى انتخابات 2020، وهو ما نستعد للتو للقيام به".

وأضاف ترامب: " هوجمت.. ربما كما لم يحدث من قبل! من أعداد كبيرة من مراقبى الاقتراع الذين تم طردهم من غرف فرز الأصوات فى العديد من ولاياتنا، إلى ملايين بطاقات الاقتراع التى تم تغييرها من قبل الديمقراطيين، فقط للديمقراطيين، إلى التصويت بعد انتهاء الانتخابات، إلى استخدام اليسار الراديكالي".

وأمس الأحد، حيّر ترامب العالم الأجمع بعد اعترافه الضمني بفوز بايدن بسباق الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتراجع عن تغريدته معلناً عن فوزه في الانتخابات، رافضاً الاعتراف بنتائجها.

وقال ترامب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة.. لم يسمح للمراقبين والملاحظين بالتواجد .. الأصوات تم احتسابها من قبل شركات يملكها اليسار الراديكالي مثل دومينين ذات السمعة السيئة والمعدات الرديئة والتي لم تعتبر مؤهلة في تكساس التي فزت بها بفارق كبير.. بالاضافة الى الاعلام المزيف والصامت وغير ذلك الكثير".

وبعد أقل من نصف ساعة، غرد ترامب بثلاث كلمات لإزالة اللبس الذي وقعت فيه وسائل الإعلام، بقوله:" إنها مزورة. سنفوز".

ثم أتبعها بتغريدة أخرى:" لقد فاز فقط في عيون إعلام الأخبار المزيف. لم أعترف بأي شيء!، لدينا طريق طويل لنسلكه. كانت انتخابات مزورة".وخلال الأيام الأخيرة، أعلن ترامب عن وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.