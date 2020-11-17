«جريمة حرب».. زعيم إقليم تيجراي: «آبي أحمد يستخدم أسلحة فتاكة ويتعمد تدمير البنية التحتية الإثيوبية»

أكد زعيم إقليم تيجراي، ديبريتسيون جبريماكائيل، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد يستخدم أسلحة "فتاكة" في مهاجمة الإقليم.

وأوضح زعيم إقليم تيجراي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، أنه ينبغي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إدانة الحرب التي يخوضها آبي أحمد ضد إقليمه.

وأضاف: "آبي أحمد يستخدم أسلحة عالية التقنية وفتاكة، وطائرات دون طيار، خلال حربه العسكرية ضدنا التي تستمر منذ أسبوعين تقريباً".

وتابع زعيم الإقليم: "آبي أحمد يشن هذه الحرب على أهالي تيجراي وهو مسئول عن إلحاق معاناة إنسانية عمداً بالناس وتدمير مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل سد تيكيزي ومصنع السكر في وولكيت بالضربات الجوية".

وأمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أن العملية العسكرية في إقليم تيجراي لدعم سيادة القانون "تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى أن بلاده "قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيجراي بنفسه".

وقال آبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حملتنا في إقليم تيجراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد، العدالة ستسود، وإثيوبيا ستسود".

وأضاف: "هؤلاء ممن يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية والسلام سيتحملون المسئولية... عزيمتنا صلبة لتحقيق العدالة وسيادة القانون"، متابعاً: "إثيوبيا قادرة على تحقيق أهدافها من الحملة على تيجراي بنفسها".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن قادة إقليم تيجراي في إثيوبيا هددوا بمهاجمة إريتريا، السبت الماضي.

وجاء التهديد بعد توجيه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اتهامات لإريتريا بالمشاركة مع الجيش الإثيوبي في العملية العسكرية الجارية في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المدير العام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، اللواء محمد تيسيما، قوله إن "ادعاءات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بأن الجيش الإريتري يشارك في العملية العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ولاية تيجراي لا أساس لها من الصحة".

وقبل عامين، وقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام، لكن حكومة أسياسي أفورقي في أسمرة ظلت على عدائها لقيادة تيجراي بعد دورهم في الحرب المدمرة التي دارت رحاها بين 1998 و2000.

وقبل أسبوعين، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وإرسال القوات إلى تيجراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.