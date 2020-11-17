شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح المسودة النهائية للائحة الشيوخ × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أخر اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة التي انتهت منها لجنة الصياغة تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تصريحات أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان في شأن ما تضمنته المسودة النهائية:

1- الاتفاق على المواد الخلافية ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.

2- مشروع قانون اللائحة تناول اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.

3- لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابى يشارك فى التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأى وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهى إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.

4- استقرار لجنة إعداد اللائحة إلى 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك.

5- يضم مشروع اللائحة الداخلية 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.