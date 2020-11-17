مصر تسجل 242 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت مصر مساء الإثنين تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين المسجلين يرتفع بذلك إلى 111009 أشخاص، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 6465 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 133 شخصا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101179 شخصا.

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