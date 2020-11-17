سيف اليزيد - رحبت منظمة الصحة العالمية بالأنباء المشجعة عن لقاحي "مودرنا" و "فايزر" خاصة في ظل الإعلان عن نسبة فعاليتها والتي تصل إلى حوالي 94 %، لكنها أكدت وجوب عدم التراخي.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان رئيسة العلماء بالمنظمة في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف إن المنظمة وبرغم حصولها على النتائج المؤقتة لكنها ستنتظر معرفة الأعراض الثانوية لهذه اللقاحات وهو ما سيحتاج إلى حوالى شهرين في الوقت الذى تتم دراسة باقي بيانات الفعالية والسلامة.

من جانبه أكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس وجوب عدم التراخي والتهاون في مواجهة " كوفيد 19 " نظرا لخطورته، مشيرا إلى أن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار ".

وأعرب عن قلقه من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الكبير في أوروبا وأميركا الشمالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية ترحب بـ "الأنباء المشجعة" عن لقاحات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.