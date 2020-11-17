إعصار إيوتا المدمر يضرب نيكاراجوا

سيف اليزيد - قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الثلاثاء إن الإعصار إيوتا وهو إعصار من الفئة الرابعة وصل إلى اليابسة على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراجوا.

وأضاف المركز أن الإعصار يقع على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب من بويرتو كابيزاس في نيكاراجوا ويحمل رياحا تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة.

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