زلزل بقوة 6.3 درجات يضرب إندونيسيا

سيف اليزيد - قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر إن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنها لم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال الذي وقع على بعد ما يربو على 100 كيلومتر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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