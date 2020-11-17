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القوات اليمنية ترصد 6 طائرات استطلاع حوثية في سماء الحديدة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أعلنت القوات المشتركة، الاثنين، رصد 6 طائرات استطلاع لمليشيات الحوثي حلقت في سماء مناطق متفرقة من الحديدة.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للقوات المشتركة عن مصدر عملياتي، أكد أن القوات المشتركة رصدت الطائرات الاستطلاعية البالغ عددها 6 في أربع مناطق من الحديدة.
وقال المصدر، إن 3 طائرات حلقت في سماء منطقة الجبلية وطائرتين في منطقتي الحيمة والفازة بمديرية التحيتا.
ووفقاً للمصدر فقد حلقت طائرة في سماء مدينة حيس، ضمن تصعيد مليشيا الحوثي وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.
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