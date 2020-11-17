انسحاب 3 محامين من فريق ترامب القانوني ببنسلفانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انسحب 3 محامين من الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل جلسة استماع رئيسية في دعوى ضد نتائج الانتخابات في بنسلفانيا.

وتقدم المحامون: ليندا كيرنز، وجون سكوت، ودوجلاس بريان هيوز، بالطلب للمحكمة، وقالوا إن حملة ترامب وافقت على انسحابهم.



وسمح القاضي الذي ينظر القضية، لسكوت وهيوز بالانسحاب لكنه لم يسمح لكيرنز.

وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية، ومن المقرر أن يصبح المستشار القانوني الرئيسي لترامب.

وطلب سكارينجي أمس الإثنين، من القاضي تأجيل جلسة الاستماع المقررة اليوم الثلاثاء، قائلا إنه "يحتاج إلى وقت إضافي للاستعداد بشكل مناسب"، وهو ما تم رفضه.

وقالت جينا إليس، المستشارة القانونية في حملة ترامب، إن التغيير في الفريق القانوني "روتيني".

والسبت الماضي، سحبت عدة مكاتب للمحاماة والتي تمثل الرئيس دونالد ترامب، قضايا الطعون في نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز منافسه جو بايدن، لعدم جدواها.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عددا من مكاتب المحاماة التي تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت انسحابها من تمثيله في ولاية بنسلفانيا، وسحب الطعون على نتائج انتخابات الولاية التي أظهرت فوز منافسه جو بايدن، نظرًا لـ"عدم جدوى الطعون"، من وجهة نظرهم.

وأكدت الصحيفة أن مكتب "بورتر رايت موريس للمحاماة" الذي يقود جهود حملة ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، سحب على نحو مفاجئ الدعوى القضائية التي رفعها نيابة عن الحملة.