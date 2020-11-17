شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى عن الاقتصاد التركي: يشهد حالة مزرية نتيجة سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والخبير الحقوقى، إن السياسات الخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان تسببت في أزمات اقتصادية وديون متراكمة ضربت تركيا، مضيفًا أن الاقتصاد التركى يعيش أصعب فتراته، وأن هناك زيادة كبيرة فى الدين، ويزداد يومًا بعد يوم عجز الحساب الجارى وعجز التجارة الداخلية، وأن مستويات التضخم أصبحت مرتفعة.

وأضاف صلاح سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البورصة التركية تكبدت خسائر كبيرة وأن الشركات التركية تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لافتا الى أن قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا ارتفع إلى 132 مليار ليرة تركية وأن الاقتصاد التركى يواجه حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته و مؤشراته الاقتصادية في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة و التنمية.

ولفت صلاح سليمان الخبير الحقوقى إلى أن تركيا تشهد حالة اقتصادية مزرية بشكل كبير نتيجة السياسات التي يتبعها أردوغان والتي يأتي على رأسها الأنشطة الاستفزازية في المتوسط و العدوان على سوريا وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، مضيفًا: " كما أن أرقام البطالة وصلت الى نقطة مخيفة وزاد طوابير العاطلين وزادت مشكلات إنتاج المزارعين".