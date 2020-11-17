شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفا و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 7 إصابات عما تم الإبلاغ عنه يوم أمس الاثنين، ليتجاوز أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.
ولم تسجل أي وفيات إضافية جراء كوفيد19- ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقا للسلطات الصحية.
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