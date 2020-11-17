شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 28 ألفا و999 حالة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 7 إصابات عما تم الإبلاغ عنه يوم أمس الاثنين، ليتجاوز أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

ولم تسجل أي وفيات إضافية جراء كوفيد19- ليستقر إجمالي الوفيات عند 494 حالة وفاة، وفقا للسلطات الصحية.