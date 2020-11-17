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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة تركيا
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، إن أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة التصرفات الأخيرة لتركيا في الأشهر الأخيرة.
وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها لصحيفة ”لو فيجارو“ الفرنسية، ”نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية“، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناجورنو قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.
وقال بيومبيو بما يتعلق بالملف الإيراني ”ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا ”تعذب“ الشرق الأوسط“.
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