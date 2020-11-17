شكرا لقرائتكم خبر عن النظام التركي يواصل دعم جماعات الإرهاب لتنفيذ مخططاته في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير عن تفاصيل التعاون المستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة في إدلب، وعلى رأسها جبهة النصرة، التي تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، ولفت التقرير إلى أن الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب كانوا بوسط الجماعات الإرهابية هناك.

وأضاف التقرير أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التي يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته.