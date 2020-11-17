شكرا لقرائتكم خبر عن فساد واحتكار وسبوبة .. 13 معلومة عن اقتصاد جيش أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغول الجيش التركى على الاقتصاد فى تركيا، ويسيطر على شركات كبرى ناجحة اقتصاديا، فرغم أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تسبب فى تشتيت قوات الجيش وإضعافها بسبب الحروب التي يخوضها والتدخلات في شئون الدول الأخرى لتحقيق أطماعه، إلا أن الجيش التركى لا يزال يحافظ على قوته الاقتصادية بسبب تغوله فى قطاعات صناعية وتجارية عديدة، فهناك عشرات الشركات الموجودة فى مؤسسة "إغاثة الجيش" أوياك التابعة للقوات المسلحة، والتى تعد ضمن أولى الشركات الاقتصادية التركية الناجحة.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن اقتصاد الجيش التركى:

1 - برز دور الجيش التركى مع عالم الأعمال ومحاولة السيطرة على الاقتصاد، وتولى رجال الجيش المتقاعدون مناصب مهمة فى "أوياك".

2 - يمتلك الجيش التركى العديد من الأراضى القيمة والمنشآت السياحية فى العديد من الأماكن فى تركيا.

3 - القوات المسلحة التركية تحتل مكانة مهمة فى الاقتصاد، سمحت بدخولها فى علاقات وثيقة مع الشركات الرائدة في عالم الأعمال وعائلاتهم وأسماء مقربة منهم.

4 - يمتلك الجيش التركى أسهم فى 60 شركة تعمل بكافة المجالات من السيارات إلى انتاج الشيكولاتة، واستولت إدارة أردوغان على بعض الأراضي التي يملكها الجيش في مراكز المدن واستخدمتها في مشاريع عقارية بقيمة مليار دولار.

5 - تعمل "أوياك" فى التعدين، والمعادن، والأسمنت، والخرسانة، والورق، والكيمياء، والطاقة، والسيارات، والتمويل.

6 - مقدار ثروة أوياك وصلت إلى 9.73 مليار دولار، في العام الماضى، وهى أكبر مؤسسة جلبت استثمار أجنبى لتركيا فى 2018، إذ باعت 40% من حصتها، وتقدر بـ6.1 مليار دولار فى شركة الأسمنت المساهمة التابعة لها التى تمتلكها كلها بنسبة 100% إلى شركة أسمنت تايوان بـ640 مليون دولار.

7 - بلغ إنتاج "أوياك" من الحديد والصلب ربع إجمالى صناعة تركيا التى تحتل المركز الثامن عالميًا فى صناعة الحديد والصلب.

8 – توجد 6 مصانع أسمنت تابعة للمؤسسة يبلغ إنتاجها من الأسمنت ثلث صناعة تركيا.

9 - تستحوذ مؤسسة "إغاثة الجيش" على 18% من سوق السيارات فى تركيا من خلال شركة مائيس، بالإضافة إلى أنها تلبى 1.3% من إنتاج الكهرباء فى تركيا.

10 - يعمل بالمؤسسة ما يقرب من 30 ألف موظف وهى خامس شركة قابضة فى تركيا، إلا أنها من ناحية الربحية تتقدم على الشركات القابضة للعائلات الثرية مثل كوتش وصابانجى، حيث تمتلك 14 شركة من أول 1000 شركة فى تركيا.

11 - اشترت "أوياك" 29.49% من حصص شركة "إردمير" التى تمتلك شركة إسكندرون للحديد والصلب بمبلغ 2.77 مليار دولار، لكن بعد فترة حاولت "أوياك" بيع شركة إردمير لشركة آرسيلور بسبب الأزمة المالية، ثم حلت تلك الأزمة من خلال بيع "أوياك بنك" لبنك "آى إن جى" الهولندى بـ7.2 مليار دولار، وبعد أن أصبحت "أوياك" كدولة داخل الدولة، أجرت اتفاقًا مبدئيًا لشراء شركة "بريتيش ستيل".

12 - شركة "أوياك" معفاة من الضرائب وتشكل أكبر بند فى ميزانية الدفاع التركية، ومقارنة مع غيرها من القطاعات تبلغ ميزانية الدفاع 145 مليار ليرة ما يمثل حوالى 13% من إجمالى الإنفاق، ومع إضافة إلى العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام مثل "أصيلسان" و"روكيتسان" و"توساش" و"هافيلسان" و"تاى"، والأموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أى ما يعادل أكثر من 25% من الميزانية الوطنية.

13 - تعتمد مؤسسة إغاثة الجيش التركي على رواتب الضباط أنفسهم، حيث يقتطع 10 % من راتب ضباط الجيش شهرياً لصالح المؤسسة ثم تعيدها إليهم بعد التقاعد.