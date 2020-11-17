مكافآت في الدنمارك لإعدام حيوانات المنك.. ينقل أنواع متحورة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)

مددت الحكومة الدنماركية يوم الاثنين الموعد النهائي على المستوى الوطني لمنح مكافأة خاصة لمربي حيوانات المنك مقابل إعدامها لثلاثة أيام لتسريع عمليات إعدام المنك الجارية.

وأضافت أن الموعد النهائي تم تمديده حتى منتصف ليل الخميس المقبل.

وقال موجينز يانسن، وزير الغذاء والثروة السمكية: "لقد بذل مربو المنك جهودا رائعة، ولولا تعاونهم ما كانت هذه المهمة الضخمة ممكنة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الحكومة بإعدام 15 إلى 17 مليون من حيوان المنك في البلاد بعد اكتشاف أنواع متحورة من فيروس كورونا تنتقل من هذا النوع.

وكانت المخاوف مرتبطة بشكل أساسي بواحدة من خمس سلالات مختلفة للفيروس مرتبطة بحيوانات المنك، والتي تسمى بـ"المجموعة الخامسة " التي تبين أنها تضعف القدرة على تكوين أجسام مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل.

واعترفت الحكومة في وقت لاحق بأنها، بموجب القانون الحالي، تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لإصدار أمر بإعدام حيوانات المنك غير المصابة، ويمكنها فقط التوصية بمثل هذا الإجراء.

على الرغم من تراجع الحكومة، استمرت عملية الإعدام واقترحت تشريعا يحظر تربية أي حيوان منك حتى نهاية عام 2021.

وتجري الحكومة محادثات مع المعارضة بشأن حجم التعويضات لمربي الماشية ومكافأة مقابل إعدام الحيوانات.

واعترفت الحكومة في وقت لاحق بأنها تفتقر بموجب القانون الحالي، إلى الصلاحيات اللازمة لإصدار أمر بإعدام حيوانات المنك الصحية ويمكنها فقط التوصية بمثل هذا الإجراء.

وبالرغم من ذلك، استمرت عملية الإعدام واقترحت الحكومة تشريعا يحظر تربية أي حيوان منك حتى نهاية عام 2021.

وحصلت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن على أغلبية سياسية لأساس قانوني لمثل هذا الإعدام.

وتبحث الحكومة مع المعارضة حجم تعويض المربين ومكافآت عمليات الإعدام.​