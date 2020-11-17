الأزهر يطلق فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"، اليوم الاثنين، الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام بمقر "جامعة أسوان"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ورحب الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان بعلماء الأزهر ووعاظه، مشيدًا بدور الأزهر وعلمائه الأجلاء في نشر علوم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، فضلًا عن جهودهم المضنية في تقديم التوعية الأسرية والمجتمعية من منظور ديني، على يد نخبة من المتخصصين، بما يسهم في بناء أسرة آمنة مستقرة، مؤكدًا أن مناهج الأزهر هي حصن الأمة الإسلامية ضد شبهات الجماعات المتطرفة.

من جانبه، قال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يعالج قضية من أخطر القضايا المجتمعية وهي قضية "التفكك الأسري"، مؤكدًا أن أحد أسباب تفشي هذه الظاهرة في المجتمع هو البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه السمحة التي لو تمسكنا بها وعدنا إليها لحققنا النجاح والتقدم والاستقرار لمجتمعنا ولأمتنا الإسلامية.

وقال الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأزهر يسعى من خلال البرامج الدعوية والتوعوية إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال بناء أسرة مستقرة، موضحًا أن البرنامج يستهدف التعريف بمخاطر التفكك الأسري، فضلًا عن تنمية مهارات التواصل الأسري بين أفراد المجتمع، وخاصة المقبلين على الزواج، من خلال محتوى علمي وديني وثقافي قام عليه نخبة من المتخصصين في كافة المجالات.

وألقى أعضاء مركز الفتوى بالأزهر الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع وطرق معالجتها، ومواجهة الأفكار المتشددة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والإجابة على كل تساؤلاتهم، فضلًا عن غرس قيم الولاء للوطن وتنميتها في نفوسهم.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا بين طلاب الجامعة وعلماء الأزهر، وقام رئيس جامعة أسوان بإهداء وفد الأزهر درع الجامعة، كما قام علماء الأزهر بزيارة تفقدية "لمتحف النيل بأسوان"، ومن المنتظر أن يلقي أعضاء مركز الفتوى بالأزهر ثلاث محاضرات اليوم، بجمعية أصدقاء المرضى، وجمعية روضة الإيمان، وجمعية تنمية المجتمع بمركز دراو بأسوان.

وكان الأزهر قد أطلق برنامج "التوعية والأسرية والمجتمعية" العام الماضي من خلال تفعيل البرنامج في ست محافظات شملت: (الإسماعيلية – المنيا – السويس – الدقهلية – بني سويف –جنوب سيناء)، وذلك من خلال عقد ندوات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لجميع فئات المجتمع من قبل نخبة من العلماء والمتخصصين من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية، والمؤسسات الحكومية، والهيئات المدنية فضلًا عن زيارة الأسر في منازلهم.​