رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

ثمن شيخ الأزهر، الدور الذي يلعبه العلماء والباحثون من أجل إنتاج لقاح لفيروس كوفيد-19 الذي قتل أكثر من مليون شخص حول العالم.



وغرد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الاثنين، على حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: " ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم."

ودعا شيخ الأزهر إلى عدم حرمان الفقراء حول العالم من اللقاح المنتظر مراعاة للضمير الإنساني.

وقال الإمام الأكبر: "يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية."

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية أن لقاحها لمكافحة فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 94,5%.

وقالت الشركة إن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا تشير إلى أن فاعليته بلغت 94,5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وكانت شركتا "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أعلنتا نجاح لقاحهما التجريبي، بفاعلية تجاوزت 90% في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اختباره على 43 ألف متطوع من 6 دول.