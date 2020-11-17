شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يختطفون 14 بحارا في خليج غينيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مصادر مختصة في شؤون الأمن والسلامة البحرية، إن القراصنة هاجموا السفينة على بعد 78 ميلا بحريا شمال غرب ساو تومى، عاصمة دولة جزيرة ساو تومي وبرينسيبي الإفريقية. وتمكنوا من الصعود على السفينة، واختطاف 14 شخصا من أعضاء الطاقم المؤلف من 27 شخصا، يحملون الجنسية الصينية.
ويعد خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز عشرات البحارة كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم.
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