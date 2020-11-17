شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي: متمسكون بوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

قال العاهل المغربي محمد السادس أمس الاثنين، إن بلاده متشبثة بوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية وإنها ستواصل دعم الجهود السياسية.

وجدد العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد "على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار".

وأضاف العاهل المغربي لجوتيريش: "عازمون لتمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".

كما أضاف أن المغرب سيواصل "اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة".

كان المغرب قد أعلن يوم الجمعة الماضي تحرك قواته في منطقة الكركرات العازلة في إقليم الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، لإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة بعد أن سيطرت على المعبر جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب حول الإقليم، معرقلة عملية تنقل البضائع والأشخاص لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال المغرب إنه فرض طوقا أمنيا من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا.

واعتبرت جبهة البوليساريو أن المغرب "انتهك وقف إطلاق النار" الموقع بينهما منذ 1991، وأن المغرب قد قرع طبول الحرب، لكن الرباط نفت وقوع أي اشتباكات مسلحة وقالت إن الجيش أطلق أعيرة نارية تحذيرية فقط.