شكرا لقرائتكم خبر عن موزمبيق.. أرض جديدة تواجه إرهاب «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

وجّه مكتب المدعي العام في موزمبيق اتهامات إلى 12 من مرتزقة نظام الملالي لدعمهم ميليشيات إرهابية في «كابو دلكادو»، ومدّهم بالأسلحة والذخيرة.

وقالت المعارضة الإيرانية: اتهم المدعون الموزمبيقيون هؤلاء المرتزقة بالإرهاب والتآمر لارتكاب جرائم وتنظيم جرائم ضد البلاد والنظام العام.

مرتزقة إيران

ويقول المدعي العام في موزمبيق: إن 12 من مرتزقة النظام الإيراني متهمون بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية وكانوا بصدد تسليم بنادق كلاشينكوف الهجومية والمدافع الرشاشة وبنادق الصيد أو الكرات الحديدية والمسدسات والذخيرة والحراب والناظورات إلى المتطرفين المرتبطين بتنظيم إرهابي.

وتشهد محافظة كابو دلكادو فى شمال البلاد هجمات شنتها القوات التي تعتبرها حكومة موزمبيق إرهابية منذ ثلاث سنوات، وقُتل فيها نحو 2000 شخص في الاشتباكات حتى الآن، وتشير الأرقام الرسمية إلى نزوح أكثر من 435 ألف مدني.

في غضون ذلك، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، قطعت الميليشيات في 10 نوفمبر رؤوس 50 شخصًا في شمال موزمبيق، وبحسب تقارير «حوّلت الميليشيات ملعب كرة قدم في إحدى القرى إلى «موقع إعدام»، حيث قطعت رؤوس وأوصال جثث الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بقطع رؤوس عدة أشخاص في قرية أخرى.

يُذكر أن قطع الرؤوس هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المروعة التي تشنها الميليشيات منذ 2017 في ولاية كابو دلكادو في موزمبيق.

فبركة إحصائيات

في سياق منفصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التابعة للنظام، يوم الأحد الماضي، عن وفاة 459 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من فبركة هذه الإحصائية لعدة مرات، إلا أنها تشير إلى رقم قياسي جديد خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وفي ظل الوضع الراهن، يظهر وكلاء وقادة ووسائل إعلام النظام قلقهم البالغ بشأن العواقب الاجتماعية لهذا الوضع.

وأعلن تليفزيون النظام «شبكة خوزستان» حول تصاعد أزمة كورونا، وارتفاع حصيلة الوفيات: كورونا يتصاعد ويحصد المزيد من الضحايا، ويتزايد عدد المصابين كل عشر ثوانٍ، أما روحاني، الذي استخف في السابق بخطر كورونا، وتسببت سياساته في اتساع انتشارها، وارتفاع حصيلة الوفيات، فتوسل إلى الناس والمؤسسات الحكومية لإخراج النظام من الوضع الخطير الحالي قائلًا: لاجتياز الوضع الراهن تحتاج الحكومة اليوم إلى دعم جميع الأجهزة؛ القوات المسلحة والباسيج، المساجد والشعب والجميع، بحسب تصريحاته في التليفزيون الرسمي.

وأكد قائد الحرس في الشتر بلرستان، على ضرورة تواجد القوات العسكرية والأمنية في الشوارع قائلًا: الصحة فرع من فروع الأمن، نحن الأجهزة العسكرية والأمنية على أهبة الاستعداد في الشوارع إلى جانب شبكة الرعاية الصحية.

الأمن والصحة

إذن، متى أصبحت الصحة فرعًا من فروع الأمن؟! أجاب سعيد نمكي، وزير الصحة في حكومة روحاني، عن السؤال أعلاه في مقابلة تليفزيونية، بقوله: إن أكبر بلاء لاقتصاد البلاد، وللقضايا الاجتماعية والأمنية للبلاد، هو أن يصبح المرض مزمنًا كما قال المرشد الأعلى، إذا أصبح المرض مزمنًا فإنه سيكون أكبر بلاء لاقتصاد البلاد وأمنه ونفسية الشعب وحياته في هذا البلد.

وفي 8 نوفمبر الجاري، ربطت صحيفة «آفتاب يزد» أمن النظام بكورونا، وحذرت من الظروف والأحداث المؤسفة التي تتربص بالنظام قائلة: العمال الذين هم الآن تحت ضغط المرض والبطالة يحتاجون إلى المساعدة، وإلا فقد يفوت الأوان وتنتظرنا أحداث مريرة، وفي ذلك الوقت لن يُجدي التعبير عن الأسف.

وعرضت أزمة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وغضب الناس واستياؤهم من الحكومة، أمن النظام للخطر لدرجة أن وزير الصحة سعيد نمكي، قال في حالة من القلق والذهول: على رئيس هذا البلد أن يفكر في المعيشة، الحكومة والقوات الأمنية والعسكرية وقوات إنفاذ القانون يجب أن يفكروا في المعيشة والحيلولة دون اندلاع انتفاضة.

وقال الحرسي سلامي بشأن قمع الناس بذريعة محاربة كورونا: سننسق خطة مع وزارة الصحة لمهاجمة المناطق التي استقر فيها فيروس كورونا منذ 10 نوفمبر، ستتحول 54 قاعدة للباسيج في الأحياء إلى قواعد رعاية صحية، وتابع: سنبحث عن المرضى بيتًا بيتًا ونقوم بعملية فصلهم عن «الأصحاء» وتحويلهم إلى مراكز العلاج.

ووفقًا لمراقبين: رغم أن قادة النظام رأوا حل الأزمات المختلفة في تشكيل معسكرات قمعية، فإن الناس لم ينتابهم الخوف من هذه الإجراءات، حيث إن بركان العمال والجياع ضد كورونا وولاية الفقيه، ينتظر شرارة واحدة فقط ليثور، وهو البركان الذي سيقضي على فيروسي «كورونا» و«ولاية الفقيه» في آن واحد.