شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تراوح في المكان.. وفرنسا تبحث مصير مبادرتها والان نبدء بالتفاصيل

يئن اللبنانيون من الحجر المنزلي، الجوع، غلاء الأسعار، ومن البرد جرّاء المنازل المكشوفة جرّاء انفجار بيروت، وقبل كل ذلك، فهو يئن من بطش سلاح «حزب الله» المرفوع فوق رؤوسهم. فبعدما أصبحت المبادرة الفرنسية في خبر كان تلاشت الآمال بفرص الإنقاذ الحقيقية وجلّ ما يخشاه الشعب اللبناني هو الدخول في فوضى اجتماعية وأمنية.

من جهة أخرى، عقدت الرئاسة الفرنسية اجتماعا، أمس، بحثت فيه مصير مبادرتها في أعقاب التقرير الذي رفعه المبعوث باتريك دوريل بشأن تعثر تشكيل الحكومة، التي يبدو أنها لن تبصر النور قريباً، حيث إن اللقاءات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري لم تحقق تقدماً.

صيغة حكومية

وعلمت ”الخليج 365” أن لا تواصل بين الرئيس اللبناني ميشال عون والحريري منذ أكثر من أسبوع، وسط إصرار وتشبث في المواقف، كما أن الاتصال الهاتفي، الذي جرى بين الحريري ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي برعاية فرنسا، لم يحدث خرقاً في «الجليد الحكومي»، خصوصاً أن باسيل ممتعض من بعد العقوبات الأمريكية عليه.

وأفادت معلومات ”الخليج 365” «بأن الحريري يزور القصر الجمهوري في بعبدا في اليومين المقبلين، لتقديم صيغة جديدة للحكومة من 18 وزيراً للرئيس عون، مع مراعاة الطلب الفرنسي بأن يكون وزراء الحقائب المتعلقة بمؤتمر سيدر ليس عليهم أية شبهة فساد أو ارتباط سياسي بأي من التيارات اللبنانية».

لكن مصادر سياسية اعتبرت أن ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة جمود نتيجة تباعد مواقف الأطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات، التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية. وأشارت إلى أن المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد هذا التباعد.

تيار المستقبل

فيما أكدت مصادر تيار المستقبل بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية أن لا جديد بعد في ملف تشكيل الحكومة، نافية علمها بزيارة قريبة للرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا، وقالت طالما أن الأمور على حالها فلا داعي للذهاب إلى بعبدا، لأن المعنيين منشغلون برد الاعتبار للنائب جبران باسيل، تاركين البلد معلقا بين القضاء والقدر، وكأن الرئيس الحريري هو مَنْ أوحى بهذه العقوبات. وسألت المصادر «كم يلزم للرئيس المكلف من برودة الأعصاب وطول الأناة للتعاطي مع بعض القوى المفترض فيها أن تكون سباقة في انتشال البلد من محنته، فغدا بها تزيده دفعا للوصول إلى قعر الهاوية».

تقصي الحقائق

من جهتها، أكدت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والحركة القانونية العالمية «ضرورة تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في أسس وأسباب الانفجار الهائل، الذي حصل في بيروت، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 7 آلاف». وقالت المديرة القانونية التنفيذية أنطونيا مولفاي: «لا يمكن تحقيق العدالة إذا بقي التحقيق في أيدي السلطات اللبنانية». وأضافت: «لا يوجد أي سبب بأن يثق الضحايا وعائلاتهم بنظام تشوبه العيوب، كما تصفه الأمم المتحدة». وتابعت: «لا يمكن الضحايا أن يكونوا عبارة عن حالة اختبار في انتظار الوصول إلى الحقيقة بينما التاريخ أثبت أن هذا الأمر غير ممكن». ويأتي إصدار التقرير في وقت سيعقد مجلس الأمن جلسة لبحث الأوضاع في لبنان وتركيا.

شهادات الضحايا

وأشارت المحامية ندى عبدالساتر، التي تدعم مجموعة تتألف من أكثر من ألف ضحية من الانفجار، إلى أن «التقرير يثبت أن انفجار بيروت أكبر تعبير عن عمق الفساد في لبنان».

ويتضمن التقرير شهادات الضحايا، الذي يتساءل العديد منهم عن «سبب عدم إبلاغ الشعب بوجود تلك المواد، ولماذا لم تتم إزالتها، وكيف سيتصرف المسؤولون لو كان أبناؤهم من ضمن هؤلاء الضحايا؟».

وتتضمن مطالب الضحايا «ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق بأقصى سرعة، عدم طمس الحكومة اللبنانية الحقائق والدلائل، ضرورة أن تتضمن أية إجراءات مدنية أو جرمية مقبلة حضور ضحايا الانفجار، على الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول التي شاركت في التحقيقات أن تفصح عما كشفته، وضرورة اعتذار الحكومة من الضحايا والتنسيق معهم لإنشاء نصب تذكاري».