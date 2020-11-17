شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات المعارضة ترتفع مطالبة أردوغان بالاستقالة لـ«فساده» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل المعارضة التركية كشف فضائح نظام أردوغان المترنح إثر ما تمر به تركيا من أزمات اقتصادية، فضلا عن تورط السياسة الخارجية التركية في أزمات عدة لتدخل أنقرة في شؤون عدد من الدول، ودعت إلى حل البرلمان، والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وطالب النائب المعارض إنجين أوزكوتش، أردوغان بتقديم استقالته، مؤكدا أن استقالة وزير الخزانة «صهر أردوغان» ليست كافية.

وقال أوزكوتش، الذي يرأس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب عن محافظة صقاريا: أردوغان يسجن كل مَنْ يتمرد ويصرخ ضد هذه الديكتاتورية، ويعتقل العامل الذي يبحث عن حقوقه.

وكشف أوزكوتش أنه تم اعتقال مواطنين لأنهم تحدثوا مع الإعلام عن استقالة وزير الخزانة «صهر أردوغان» بيرات البيراق، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بالقضاء على العدالة، ما أفقد الأتراك الثقة في تطبيق القانون.

نهب تركيا

وشدد النائب المعارض إنجين أوزكوتش على أن إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها، مؤكدا أنه لا يوجد فلس واحد في الخزانة، والاقتصاد يغرق.

وأضاف: أردوغان يدعو للتقشف بينما الإسراف مستمر في القصور الرئاسية، يجب أن يستقيل إنه الرئيس وهو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد.

كما رصد نشطاء ووسائل إعلام تركية، بذخ زوجة أردوغان، فى وقت تزداد فيه معدلات الفقر، ذكرت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أن أمينة أردوغان توجهت إلى أشهر محلات للتحف الأثرية في وارسو، وأمضت أكثر من ساعتين داخل المحل، بينما رافقها العشرات من أفراد الحراسة، وذكرت الصحيفة أن «أمينة» دفعت مبالغ طائلة لشراء أشياء قيمة، طاولة أثرية تحتوي على مجموعة زخارف تعود للقرن العشرين.

وانتقدت صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة، الرئيس التركي بعدما ظهرت زوجته، وهى تحمل حقيبة فرنسية يتجاوز ثمنها 50 ألف دولار.

إفلاس النظام

ويرى الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنقار، أن هناك مشكلة أعمق من استقالة البيراق وإقالة محافظ البنك المركزي، وهي إفلاس النظام وانهياره. مطالبا أردوغان وحكومته بالاستقالة وحل البرلمان، والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وأضاف سنقار: ما يسمونه نظام الحكومة الرئاسية بالطبع كما يطلق عليه هو في الحقيقة نظام غريب، هذا النظام معطل وبما أن هذا النظام معطل فلا يمكن التخلص منه بتحميل المسؤولية إلى شخص واحد فقط المسؤول الرئيسي هو مَنْ في القمة العليا من هذا النظام، المسؤولية الرئيسية هي النظام نفسه، ولهذا السبب نقول إن استقالة وزير المالية والاقتصاد فقط لا تكفي.

وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو: مسؤولية الاقتصاد تقع على عاتق الرئيس كما صرح سابقا، إنه المسؤول عن الاقتصاد.

الدراما السياسية

وأشار تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى أن تركيا تعاني منذ أسبوع من الدراما السياسية والعائلية صاخبة الإيقاع، التي بدأت برحيل البيرق، الذي سبقه أشهر من المشاكل الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية.

وأضافت: لم يكن البيرق، 42 عاماً، مسؤولاً فقط عن إدارة الاقتصاد الذي كان يحتل المركز التاسع عشر على مستوى العالم، فهو أيضا كان مديرًا تنفيذيًا سابقًا في مجال المال والأعمال، وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان، وصاحب نفوذ واسع داخل الحكومة وخارجها، وأعتقد كثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم AKP أن أردوغان كان يجهزه ليكون وريثه السياسي.

ويبدو أن شرارة الانهيار السياسي والعائلي كانت بمثابة إدراك مفاجئ للرئيس التركي بشأن الحالة الحقيقية لاقتصاد البلاد بعد أن عزل نفسه بعيداً عن الواقع نتيجة تهميشه للنقاد على المستوى المحلي وإحاطة نفسه بشديدي الموالاة.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية: كان يتم عادة إطلاع الرئيس على مجريات الأمور من خلال صهره، لقد كان مشغولا للغاية بحيث لم يكن متاحاً له فرصة الحصول على معلومات من مصادر أخرى.

دعم قطر

واعتبر الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى قطر غرضها طلب المال، جراء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأشار أوزتراك إلى أن الرئيس التركي هرع إلى الدوحة بسرعة قصوى بسبب تحطيم الدولار أرقاما قياسية في تركيا، منبها الأخير من «أن الذي يتلقى أموالا من الخارج يعتاد على تلقي الأوامر أيضا، لذا نرى أن نظام قطر بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال».

وأضاف «إن الدول الأخرى أصبحت قادرة على ممارسة الضغوط على أنقرة وابتزازها، نتيجة مواضع الضعف، التي يبديها أردوغان».

واتهم أردوغان بأنه لم يستطع أن يبدي أي ردة فعل تجاه الرئيس الرئيس الروسي بوتين، بعد مقتل 34 جنديا تركيا في قصف بإدلب شمال سوريا.

بدوره انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر، ووصفها بالمهينة، معتبرا أن سبب الزيارة طلب المال.

فساد القضاء

وعلى صعيد متصل، رفض قضاة موالون لأردوغان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة محاكمة معارض تركي عن حزب الشعب الجمهوري.

وتقدم محامو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنيس بربر أوغلو، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، ضد هيئة المحكمة التي رفضت الانصياع لقرار من المحكمة الدستورية العليا يلزمها بإعادة إجراءات محاكمة موكلهم.

وفي 14 أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الـ14 بإسطنبول، الامتثال لقرار صادر عن الدستورية العليا، بخصوص إعادة محاكمة النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو. وأسقط النظام الحاكم، عضوية بربر أوغلو بالبرلمان، على خلفية مزاعم باتهامه بتسريب معلومات وصور لوسائل إعلام معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.