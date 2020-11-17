منظمة الصحة: اللقاح لن يقضي بمفرده على «كوفيد-19»

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الإثنين، أنّ لقاحا لن يقضي بمفرده على جائحة «كوفيد-19».

ويواصل الوباء الانتشار بعد أشهر من الإبلاغ عن ظهوره في الصين أواخر ديسمبر (كانون الأول)، فأصاب أكثر من 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف. ويتجاوز عدد الإصابات المسجلة السبت البالغ 660 ألفاً و905 والعدد المسجل الجمعة البالغ 645 ألفاً و410، الحصيلة اليومية القياسية السابقة التي بلغت 614 ألفاً و13 حالة وسجلت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال غبريسوس إنّ «اللقاح سيقوم بدور مكمّل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلاً لها»، مشدّداً على أنّ «اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء». وأوضح أن إمدادات اللقاح سيجري تقييدها في البداية مع «إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر». وأضاف: «نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم».

لكنه أكمل محذّراً: «سيبقى هناك مجال كبير للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين... وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص».