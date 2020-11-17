شكرا لقرائتكم خبر عن من المتورط في نقل «سفراء الحوثي» إلى الخارج ؟ والان مع التفاصيل
ولفت المصدر إلى أن الصبري توجه إلى سورية بعد إيران كسفير جديد للمليشيا، وهو ما أكده أكثر من مصدر حكومي لـ«الخليج 365» بقولهم، إن «الصبري والمؤيد وصلا ضمن لجنة الحوثيين للتفاوض حول الأسرى في اجتماع جنيف، إذ نقلتهما الطائرة الأممية لكنهما لم يشاركا في أي لقاء».
وعن الطرف المتورط في نقل الخبراء الإيرانيين، أكد المصدر أن السفير الإيراني حسن إيرلو تم إصدار جواز سفر له من صنعاء باسم أحد الجرحى، مضيفاً: «المعلومات المتوفرة تؤكد أن إيرلو أدرج ضمن جرحى المليشيا الذين كانوا خارج البلاد على أنه جريح وصعد إلى الطائرة التي أقلت الجرحى إلى صنعاء وعادت بمختطفين أمريكيين لدى الحوثي، فيما نقل الجريح البديل إلى طهران لاستكمال العلاج».
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