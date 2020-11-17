شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الأزمة تتوسع لمصلحة من تأجيج الصراع في «تيغراي» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يطرح المراقبون في القرن الأفريقي؛ السؤال الأكثر أهمية ؛ بعد اندلاع القتال العنيف في إقليم تيغراي خلال الأيام الماضية؛ وهو لمصلحة من؛ ليس فقط تأجيج الصراع الجديد في هذه المنطقة بل وتوسيع دائرة الحرب لتمتد إلى أريتريا بعد تعرض المنطقة المحيطة بمطار أسمرة لعدة ضربات صاروخية، ونزوح الآلاف للحدود السودانية؛ الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية من اندلاع صراع إقليمي واسع جديد في القرن الأفريقي. المناوشات العسكرية في إقليم تيغراي ليست جديدة ولكن استفحالها وضراوتها تثير أسئلة متعددة.. وتعود جذور الصدام المثير للقلق في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية والحزب الحاكم في منطقة تيغراي الشمالية، التي أدت إلى احتجاجات في الشارع أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها «جبهة تحرير شعب تيغراي» في عام 2018. ورغم أنّ التيغراي يشكّلون 6% فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات. لكن الأمور تغيرت عندما أصبح أبيي أحمد رئيساً للوزراء في أبريل 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في إثيوبيا؛وفقد التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا. وشكت عرقيات الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف القديم. وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية ودعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من إثيوبيا. أبيي الذي حاز على جائزة نوبل للسلام في تشرين أكتوبر 2019، لدوره في إحلال السلام مع أريتريا، وإنهاء حالة الجمود المريرة التي تعود إلى حرب حدودية من 1998 إلى 2000، إلا أن جبهة تحرير تيغراي وبعد أسابيع من فوزه رفضت الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد لأبيي، متذمرة مما اعتبرته تهميشاً واستهدافاً غير عادل عبر تحقيقات في شأن الفساد. وعاد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى منطقتهم، ليتهمهم أبيي بمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا.

وقررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات، التي كان مقرراً إجراؤها في أغسطس 2020، على خلفية فايروس كورونا رغم احتجاجات المعارضة، بدون تحديد موعد جديد. من جانبه، إقليم تيغراي تحدى سلطات أبيي من خلال المضي في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 سبتمبر. وصنفت أديس أبابا حكومة تيغراي بأنها غير قانونية، بينما لم يعد قادة تيغراي بدورهم يعترفون بإدارة أبيي. كما قررت الحكومة تقليص الأموال الفدرالية المخصصة للمنطقة.

أزمة تيغراي بعد اشتداد القتال نتج عنه فرار الآلاف إلى السودان بلا مأوى ولاغذاء، فيما اكتفت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإنهاء القتال والتفرج على ما يجري من مآس على الأرض، فيما أطلق الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وساطة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، ما زالت تراوح مكانها.

دائرة الأزمة تتوسع.. واللاجئون جوعى وبلا مأوى.. والاتحاد الأفريقي يتفرج.. ويبقى السؤال مفتوحاً..

لمصلحة من تأجيج الصراع في «تيغراي»؟