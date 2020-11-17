شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف الليبية تتفق على صلاحيات «الرئاسي» والحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اتفاق الأطراف على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وإطلاق مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط، فيما كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة أن وفده سيشارك في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.

وأكدت وليامز في مؤتمر صحفي، عقدته، أمس الاثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في البريقة، فتح الطريق الدولي بين مصراتة وسرت، مضيفة «سنطلق عملية تدقيق دولية على البنك المركزي الليبي».

وأوضحت، أن جلسات الحوار الليبي حققت تقدماً ملموساً وهناك خريطة طريق لتنفيذ ما اتفق عليه.

وأعربت عن تفاؤلها بنتائج عمل أعضاء الملتقى الذين ناقشوا خريطة الطريق المعدة، مؤكدة أن هناك نقاط تفاهم مشتركة بينهم.

وأوضحت أنه جرى التوافق على وجود فصل بين سلطات المجلس الرئاسي والحكومة، على أن تعقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار المناصب والسلطة التنفيذية، وتكوين لجنة قانونية لمعالجة الأزمة الدستورية للانتخابات، والتي اعتبرتها «مسألة سيادية لليبيين»، مناشدة المشاركين التفكير في ما تم إنجازه والذي يجب اجتيازه.

الحد من الفساد ومراعاة المهمشين

وحول اختصاصات الحكومة المقبلة، قالت وليامز إنها سيكون لديها مسؤوليات موحدة أهمها تقديم الخدمات للشعب الليبي، والحد من الفساد، وسوء إدارة البلاد، ومراعاة الفئات المهمشة.

وأعلنت وليامز، عن إطلاق مشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية، واستحداث مشروع نموذجي لتأمين حقل نفطي سيبدأ الإنتاج قريباً.

وتابعت: نعمل على توفير الدعم لتوحيد حرس المنشآت ونعمل على تحقيق الشفافية في ما يتعلق بالإيرادات الليبية بإشراف أممي.

مجلس الأمن يناقش الأزمة

وكشفت وليامز عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بعد 3 أيام، مشيرة إلى أنها ستقدم خلاله إيجاز حول ما تم خلال جلسات الحوار بتونس.

قوة حماية مختلطة

من جانبه، أكد صنع الله أنه سيتم تنظيم عمل حرس المنشآت النفطية بالاعتماد على ثلاث مكونات جديدة توكل لها مهام واضحة تشمل الأمن الصناعي وقوة حماية وقوات عسكرية نظامية.

وقال ، إن هدفهم إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطاً مدنياً وعسكرياً وفقاً لمعايير محددة.

إلى ذلك، كشف عضو عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن وفده سيشارك في ديسمبر المقبل في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.على صعيد آخر،رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي في تونس لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وأكدت السفارة في بيان أنها ترفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية». (وكالات)