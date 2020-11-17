شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لاستعادة الاستقرار في عملية صنع القرار العسكري في «البنتاجون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان للتسريبات حول أول مكالمة هاتفية جرت بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي في مطلع 2017 وقع الصدمة؛ إذ كشفت أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً نهر بشدة زعيم دولة حليفة مقربة قبل أن يقطع الاتصال معه. أما أول مكالمة أجراها جو بايدن الخميس مع رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون، فكانت مختلفة تماماً؛ إذ أظهرت التفاصيل التي نقلها فريق الرئيس المنتخب أنه أبدى خلالها استعداده للعمل مع محاوره؛ لمواجهة «العديد من التحديات المشتركة»، فيما تعهد موريسون بتقاسم دراسة حول مكافحة وباء كوفيد-19 في بلاده.

اربع سنوات من اللاديبلوماسية

وبعد أربع سنوات من دبلوماسية أمريكية خالية من الدبلوماسية حيال القادة الأجانب، تخللتها هجمات شخصية وسادتها فوضى عارمة بشكل متواصل، باشر جو بايدن بعد أيام معدودة على إعلان فوزه في الانتخابات، تبديل الوجهة.

ومع الديمقراطي السبعيني تعود الولايات المتحدة إلى دبلوماسية «طبيعية» أكثر، بعيداً عن المفاجآت والتقلبات، لا بل تبدو باهتة بعض الشيء من قراءة تقارير فريق انتقال السلطة.

وبعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وصفه الملياردير الجمهوري في تغريدة في الماضي بأنه «عديم النزاهة وضعيف»، أبلغ فريق بايدن أن الرجلين «أكدا الروابط الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا» وتعهدا بالعمل معاً؛ لمكافحة كوفيد-19 ومواجهة المخاطر البيولوجية المقبلة.

ميركل وترامب

كما طغت النبرة الدبلوماسية ذاتها بعد المكالمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي سبق أن وجه إليها ترامب انتقادات لاذعة؛ بسبب سياستها في مجال الهجرة، فأفاد فريق بايدن أن الرئيس المنتخب «أشاد بقيادة» المستشارة الألمانية و«أبلغها حرصه على التعامل الوثيق»؛ للتصدي للجائحة والتغير المناخي؛ ولمعالجة مواضيع أخرى.

في غضون ذلك، سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على توقعات بشأن انتهاج إدارة بايدن مساراً ثابتاً نسبياً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)؛ في ضوء مساعيها نحو استعادة الاستقرار في عملية صنع القرار العسكري، مع إعادة تأكيد التحالفات والمضي قدماً في جهود التعامل مع نفوذ الصين المتزايد.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أنه مع ذلك من المرجح أيضاً أن تواجه الإدارة القادمة تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مارك كانسيان وهو مسؤول سابق في مكتب الموازنة التابع للبيت الأبيض والمستشار البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله: إن الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه «سيتمتعان بميزة بداية جديدة ببعض رأس المال السياسي».بايدن والبنتاجون

واستدرك كانسيان محذراً من أن البنتاجون في عهد بايدن سيحتاج إلى تحديد عدد قليل من الأهداف الأساسية أو أنه «سيفتقر إلى الحافز؛ للتغلب على حالة الجمود والمعارضة الحزبية».

وقال محللون سياسيون: إن فريق الأمن القومي التابع لبايدن سيحاول تحقيق إمكانية أكبر للتنبؤ بالأدوار والمسؤوليات في البنتاجون، بعد فترة من الاضطرابات القيادية والشواغر رفيعة المستوى التي شملت قرار ترامب بإقالة وزير دفاعه الرابع مارك إسبر.

(وكالات)