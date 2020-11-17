شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إعادة الفرز الوهمي للأصوات لا تعني شيئاً.. لقد فزت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي تغريداته الرافضة لنتائج الانتخابات، فيما يواصل موقع «تويتر» وسم تصريحاته بعبارة «معلومات مضللة»، فيما أكدت الحملة الديمقراطية أن إعادة فرز الأصوات في جورجيا جاءت في صالح مرشحها.

ونشر ترامب، أمس الاثنين، تغريدة قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي. وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علماً بأن موقع «تويتر» وضع تنبيهاً تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب «مخالف لما تقوله المصادر الرسمية». أضاف ترامب أن «إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها». كما استمر في الهجوم على نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة أخرى «نظام التصويت «دومينيون» أدار انتخابات مزورة». وعلى الفور، قام موقع «تويتر» بإرفاق التغريدة بأنها تحتوي على معلومات مضللة. وفي تغريدة أخرى، قال ترامب «هذه الانتخابات هي الأكثر احتيالاً في التاريخ».

وكرر ترامب انتقادات لنظام «دومينيون»، وهي الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت في الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي تأسست في تورنتو بكندا في 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيرفع قريبا دعاوى قضائية «كبيرة» تطعن في نتائج الانتخابات. ولم يحدد ترامب ما إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة لكنه قال على تويتر: «ستُرفع قريباً قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة».

يأتي ذلك بعد تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يوم الأحد قال خلالها إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز بالانتخابات عبر التزوير، حسب ادعائه.

وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية، فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب، وذلك بعد أن حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترامب. وأصبح بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هو الرئيس الأمريكي السادس والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر، أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن رئيساً للبلاد في العشرين من شهر يناير المقبل، وفقاً لما هو معتاد عليه في الولايات المتحدة.

في الأثناء، أعلنت حملة بايدن، أن إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا المتأرجحة أدت إلى تغييرات قليلة وهي لصالحه. وقال المستشار القانوني لحملة بايدن، ستيفين مور، في تصريح صحفي مساء الأحد، إن الدوائر الانتخابية في جورجيا التي أعادت إحصاء الأصوات غيرت النتائج «بشكل غير محسوس تقريباً» لصالح بايدن وليس لمنافسه الجمهوري ترامب. واعتبر مور أن عملية إعادة الفرز لم تقدم أي دليل على حدوث مخالفات واسعة النطاق في الولاية التي كانت ساحة معركة انتخابية ساخنة يتوقع أن يفوز فيها بايدن. (وكالات)

مستشار الأمن القومي: نخطط باحترافية لنقل السلطة

اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس الاثنين، بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، ليكون بذلك أول مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يعترف بفوز بايدن في الانتخابات بشكل علني.

وقال أوبراين لشبكة «إن.بي.سي» الأمريكية، إن «مجلس الأمن القومي يخطط لعملية احترافية لنقل السلطة؛ لأنه على ما يبدو أن جو بايدن فاز في الانتخابات».

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تصريحات أوبراين تتناقض بشكل واضح مع تصريحات الرئيس ترامب الذي جدد التأكيد مرة أخرى في وقت متأخر، أمس، على فوزه في الانتخابات عبر حسابه على موقع «تويتر»، وواصل تقديم مزاعم على تزوير الانتخابات لمصلحة بايدن.