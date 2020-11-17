زكي نسيبة: الإمارات مركز إشعاع بفضل سياستها الحكيمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أنه بفضلِ دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات مركزاً حضارياً وثقافياً، وواحة للثقافة، والتعايش، والتسامح، والأمن، والأمان.

وقال في كلمة له خلال المهرجان الوطني للتسامح: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت سمعة دولية مرموقة، وأصبحت مركز إشعاع حضاري بفضل سياستها الحكيمة وترسيخ مبادئ القيم الإنسانية والتسامح.

وأوضح في المهرجان الذي انعقد من خلال الاتصال المرئي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش:«إنهُ لمن دواعي سروري أن التقي معكم اليوم في المهرجان الوطني للتسامح 2020، بدورته الرابعة التي تقام تحت شعار «على نهج زايد»، «طيّب اللهُ ثراه»، الذي رسخ مبادئ السلام والاحترام والتسامح والصداقة مع شعوب ودول العالم، وجعل دولة الإمارات واحة للتعايش والتسامح».

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