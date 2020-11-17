شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الرقباني: الإمارات عاصمة التعايش الحضاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، أن دولة الإمارات، ومنذ انطلاق مسيرتها، أرست نموذجاً فريداً يحتذى به في التسامح والتعايش والانفتاح وترسيخ ثقافة تقبل الآخر.

إن هذا اليوم إحياء لقيم الآباء المؤسسين في الدولة، وللإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان نهجاً منيراً سار فيه الأبناء على درب العطاء والخير، حاملين رسالة التسامح والمحبة إلى جميع دول العالم.

وأكد أن الرؤية العميقة لقيادتنا الرشيدة، وحدت القلوب وجمعت المجتمع بكل أطيافه، على التسامح والخير والعطاء، وجعلت الإمارات، في صدارة دول العالم، دولة راعية للتسامح ووطناً للسعادة، وعاصمة للتعايش الحضاري.

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد الرقباني: الإمارات عاصمة التعايش الحضاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.