شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بيه: الإمارات نموذج للتسامح والتعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن دولة الإمارات أثبتت في هذه السنة الخاصّة، سنة جائحة «كورونا»، أن منهج التسامح الذي رسمه الآباء المؤسسون، ليس مجرد استراتيجية مرحلية، بل هو رؤية ثابتة، ترتكز إلى مرتكزات قويمة.

وقال، إن قيمة التسامح حاضرة بقوة في مواجهة دولة الإمارات لتداعيات هذه الأزمة العالمية، عبر الدور الريادي البارز الذي اضطلعت به في التضامن مع البلدان المتضررة من هذا الوباء دون النظر إلى دينها أو عرقها، فحركت أساطيلَها البحريةَ والبرية والجوية بجهود مؤسسات الدولة، لتوفير شريان الحياة للإمدادات الصحية والإنسانية الأساسية لأكثر من سبعين دولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» جاعلةً من إغاثة الإنسان حيثما كان البوصلةَ والهدف الأسمى لجهودها.

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